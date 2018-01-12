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12.01.2018 16:23 Тульские специалисты займутся созданием программ для виртуального испытания изделий Вести-Тула





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Среди них - 12 университетов (например, МГУ и СКОЛТЕХ). Это объединение получило грант на государственную поддержку. Теперь тульские специалисты будут создавать программное обеспечение для виртуальной разработки и испытаний изделий.



Тульский государственный педагогический университет имени Л. Н. Толстого и Инжиниринговый центр вошли в проектное объединение, созданное на базе Санкт-Петербургского политехнического университета, наряду с другими ведущими организациями - лидерами науки, образования, промышленности из Москвы, Казани, Челябинска и других городов.Среди них - 12 университетов (например, МГУ и СКОЛТЕХ). Это объединение получило грант на государственную поддержку. Теперь тульские специалисты будут создавать программное обеспечение для виртуальной разработки и испытаний изделий.

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