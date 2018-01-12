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12.01.2018 16:11 Подземные сооружения на улице Металлистов будут законсервированы "Вести-Тула"





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В ходе реконструкции исторической улицы у стен Кремля были обнаружены старинные погреба торговых рядов, происхождение находок датируется от 16 до 19 веков. Особый интерес у археологов вызвал тот факт, что сохраненная целостность подземных сооружений не характерна для Тулы. Так как у нас высокий уровень грунтовых вод. Поэтому есть необходимость в дальнейшем изучении найденного. В мировой практике одни и те же участки вскрываются по 3-4 раза.



«Те сооружения, которые выявлены на данном участке производственных работ, будут утрамбованы специальной смесью с использованием бетона. В целях сохранения объекта, необходимо как можно быстрее провести мероприятия по его консервации. В будущем, если в том возникнет необходимость, археологи смогут продолжить изучение этих старинных построек», - говорит начальник инспекции Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия Денис Горецкий.



На других участках улицы археологические наблюдения будут продолжены, так как не исключены очередные сюрпризы. Все найденные артефакты: серебряные монеты, посуда, ножи, точильные камни и много других находок изучаются. Затем все будет передано в Тульский краеведческий музей, где откроется специальная экспозиция.

Как рассказал руководитель археологической экспедиции Алексей Свиридов, «…составлена 3D модель подвалов снаружи и изнутри. Когда откроется экспозиции в краеведческом музее, то каждый житель Тулы сможет также попутешествовать по этим погребам».







Сохранить, нельзя разрушить. Именно поэтому найденные исторические подземные сооружения на улице Металлистов будут законсервированы.В ходе реконструкции исторической улицы у стен Кремля были обнаружены старинные погреба торговых рядов, происхождение находок датируется от 16 до 19 веков. Особый интерес у археологов вызвал тот факт, что сохраненная целостность подземных сооружений не характерна для Тулы. Так как у нас высокий уровень грунтовых вод. Поэтому есть необходимость в дальнейшем изучении найденного. В мировой практике одни и те же участки вскрываются по 3-4 раза.«Те сооружения, которые выявлены на данном участке производственных работ, будут утрамбованы специальной смесью с использованием бетона. В целях сохранения объекта, необходимо как можно быстрее провести мероприятия по его консервации. В будущем, если в том возникнет необходимость, археологи смогут продолжить изучение этих старинных построек», - говорит начальник инспекции Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия Денис Горецкий.На других участках улицы археологические наблюдения будут продолжены, так как не исключены очередные сюрпризы. Все найденные артефакты: серебряные монеты, посуда, ножи, точильные камни и много других находок изучаются. Затем все будет передано в Тульский краеведческий музей, где откроется специальная экспозиция.Как рассказал руководитель археологической экспедиции Алексей Свиридов, «…составлена 3D модель подвалов снаружи и изнутри. Когда откроется экспозиции в краеведческом музее, то каждый житель Тулы сможет также попутешествовать по этим погребам».





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