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НОВОСТИ | Общество



12.01.2018 15:44 В Австрии туляки презентуют пряник в виде мяча
Вести-Тула

В Австрии туляки презентуют пряник в виде мяча

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Пока футбольные фанаты находятся в ожидании Чемпионата мира по футболу, который пройдет в нескольких городах России, представители тульской туристической индустрии не сидят, сложа руки. Несколько матчей пройдут на спортивных площадках Москвы. Близость к столице дает шанс притянуть в эти дни туристов в наш город, поэтому сейчас активно продвигают основные бренды региона. Печатный пряник в виде футбольного мяча будет презентован на международной выставке в Австрии.

Председатель Комитета Тульской области по развитию туризма Владимир Аллахвердов отметил, что «на Чемпионат мира в части развития туризма возлагает надежды вся страна. В Российскую Федерацию приедут миллионы иностранцев. Здесь мы не можем стоять в стороне. В этом году всю нашу полиграфическую продукцию мы будем переводить на иностранные языки. Туристический ролик уже переведён на английский, планируем – на немецкий и испанский. Рассматриваем возможность размещения информации о Тульской области в изданиях, которые смогут донести информацию до туристов, которые приедут на FIFA. Например, в ботовых журналах авиакомпаний».
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