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НОВОСТИ | Общество



12.01.2018 15:40 Сегодня исполняется 296 лет российской прокуратуре
Анастасия Октябрьская, Алина Фурсенко



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Звонят, пишут, приходят лично. В правозащитные функции прокуратуры туляки верят. Потому всё чаще обращаются прокурорам. По словам прокурора Тульской области, Александра Козлова, «…более 40 тысяч обращений за год поступило в прокуратуру Тульской области. На прием пришли более 17 тысяч. И мы постарались в день приёма принять заявление, разъяснить законодательство, то есть оказать внимание каждому человеку».

ЖКХ, задолженность по зарплате и зарплата в конвертах, судебные споры, особо тяжкие преступления, коррупция. Вот лишь основные проблемы, с которыми люди приходят в прокуратуру. Но её деятельность заключается отнюдь не только в реагировании на обращения. Надзорное ведомство на то и надзорное, что постоянно следит за тем, чтобы в нашем регионе все происходило по букве закона.

«Сейчас мы вышли и высказали своё мнение в декабре о наказании в отношении руководителей банка «Первый Экспресс». Предъявлено обвинение по преступному сообществу. Другой момент, что следствие арестовало почти на 6 миллиардов активов, которые обеспечивают в случае вынесения приговора обвинительного возмещения ущерба граждан, ущерба бюджету», - говорит Александр Козлов.

В отношении коррупции и превышения должностных полномочий в минувшем году прокуратурой области было выявлено почти две тысячи нарушений. А вот конкретно преступлений коррупционной направленности с каждым годом у нас в Тульской области всё меньше. И в этом тоже есть заслуга надзорного ведомства.
















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