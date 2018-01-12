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12.01.2018 14:49 Комфортную среду в 2017 году сформировали в девяти тульских муниципалитетах Вести-Тула





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По итогам 2017 года в Тульском регионе она в целом успешно завершена: в девяти участвующих в программе муниципалитетах благоустроены 239 объектов, в том числе 206 дворов, 31 общественная территория, два места массового отдыха (парки в Богородицке и Ефремове).



В 2018 году благоустройство территорий запланировано во всех районах области. В десяти крупнейших муниципалитетах пройдет рейтинговое голосование по выбору проектов благоустройства общественных пространств.



Об участии горожан при выборе территорий, подлежащих благоустройству, шла речь на последней видеоконференции в Минстрое России, посвященной реализации программы «Формирование комфортной городской среды».По итогам 2017 года в Тульском регионе она в целом успешно завершена: в девяти участвующих в программе муниципалитетах благоустроены 239 объектов, в том числе 206 дворов, 31 общественная территория, два места массового отдыха (парки в Богородицке и Ефремове).В 2018 году благоустройство территорий запланировано во всех районах области. В десяти крупнейших муниципалитетах пройдет рейтинговое голосование по выбору проектов благоустройства общественных пространств.

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