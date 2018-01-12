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12.01.2018 11:45 Какие фрукты предпочитают туляки? Татьяна Смирнова





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«Яблоки - Беларусь, Краснодар, Ростов, от 55 до 75 рублей. Мандарины - Турция, Марокко, Хорватия. От 70 до 80. Абхазских практически нет, урожая нет и они некалиброванные. У нас оптовая база, цена ниже. В магазине на 20 процентов дороже, если не больше», - рассказал продавец Сангин Почаев.



В небольших магазинах цена, действительно, выше. Сказываются объемы закупок. В крупных торговых сетях выбор больше - от недорогих отечественных фруктов до элитных зарубежных. Что же покупают туляки?



Теперь помимо традиционных яблок и мандаринов можно полакомиться и экзотическими фруктами. Причем, виноград, киви или ананас уже таковыми не являются. На прилавках магазинов появились фрукты, о которых буквально несколько лет назад мы читали в книжках или видели только по телевизору. Экзотический вкус и замысловатые названия. Авокадо, маракуйя, гуайява, рамбутан. Заморские диковинки стоят соответствующе. Да и без помощи интернета вряд ли разберешься, как правильно вкушать экзотику.



Но русского человека это не останавливает - недаром полки магазинов ломятся от разнообразия фруктов. Тем более доступ к родным товарам имеется не круглый год. Вот и приходит на помощь экзотика вкупе с привычными для нас яблоками и цитрусовыми, привезенными, кстати сказать, в том числе из тех же стран, что и авокадо или дыня.



Пока цены на продукты фруктовой корзины остаются относительно стабильными. Без резкого подорожания, но, правда, и без существенного спада. В топе покупок у туляков - яблоки, мандарины, хурма. География происхождения - обширна. О реальном пути и более или менее адекватной стоимости витаминов знают на оптовых базах.«Яблоки - Беларусь, Краснодар, Ростов, от 55 до 75 рублей. Мандарины - Турция, Марокко, Хорватия. От 70 до 80. Абхазских практически нет, урожая нет и они некалиброванные. У нас оптовая база, цена ниже. В магазине на 20 процентов дороже, если не больше», - рассказал продавец Сангин Почаев.В небольших магазинах цена, действительно, выше. Сказываются объемы закупок. В крупных торговых сетях выбор больше - от недорогих отечественных фруктов до элитных зарубежных. Что же покупают туляки?Теперь помимо традиционных яблок и мандаринов можно полакомиться и экзотическими фруктами. Причем, виноград, киви или ананас уже таковыми не являются. На прилавках магазинов появились фрукты, о которых буквально несколько лет назад мы читали в книжках или видели только по телевизору. Экзотический вкус и замысловатые названия. Авокадо, маракуйя, гуайява, рамбутан. Заморские диковинки стоят соответствующе. Да и без помощи интернета вряд ли разберешься, как правильно вкушать экзотику.Но русского человека это не останавливает - недаром полки магазинов ломятся от разнообразия фруктов. Тем более доступ к родным товарам имеется не круглый год. Вот и приходит на помощь экзотика вкупе с привычными для нас яблоками и цитрусовыми, привезенными, кстати сказать, в том числе из тех же стран, что и авокадо или дыня.





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