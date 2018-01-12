Отцы и дети:
Отравление метанолом
Тульская набережная:
Проект-адреналин
Матвей:
Путь к жизни
Платная парковка:
Ушли в минус


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



12.01.2018 11:45 Какие фрукты предпочитают туляки?
Татьяна Смирнова

В топе покупок у туляков - яблоки, мандарины, хурма

| фото |
Пока цены на продукты фруктовой корзины остаются относительно стабильными. Без резкого подорожания, но, правда, и без существенного спада. В топе покупок у туляков - яблоки, мандарины, хурма. География происхождения - обширна. О реальном пути и более или менее адекватной стоимости витаминов знают на оптовых базах.

«Яблоки - Беларусь, Краснодар, Ростов, от 55 до 75 рублей. Мандарины - Турция, Марокко, Хорватия. От 70 до 80. Абхазских практически нет, урожая нет и они некалиброванные. У нас оптовая база, цена ниже. В магазине на 20 процентов дороже, если не больше», - рассказал продавец Сангин Почаев.

В небольших магазинах цена, действительно, выше. Сказываются объемы закупок. В крупных торговых сетях выбор больше - от недорогих отечественных фруктов до элитных зарубежных. Что же покупают туляки?

Теперь помимо традиционных яблок и мандаринов можно полакомиться и экзотическими фруктами. Причем, виноград, киви или ананас уже таковыми не являются. На прилавках магазинов появились фрукты, о которых буквально несколько лет назад мы читали в книжках или видели только по телевизору. Экзотический вкус и замысловатые названия. Авокадо, маракуйя, гуайява, рамбутан. Заморские диковинки стоят соответствующе. Да и без помощи интернета вряд ли разберешься, как правильно вкушать экзотику.

Но русского человека это не останавливает - недаром полки магазинов ломятся от разнообразия фруктов. Тем более доступ к родным товарам имеется не круглый год. Вот и приходит на помощь экзотика вкупе с привычными для нас яблоками и цитрусовыми, привезенными, кстати сказать, в том числе из тех же стран, что и авокадо или дыня.
АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Я - мама!
Путёвка в ад
Время ответа
Будьте здоровы!
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2018 ГТРК «Тула». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Редакторы ГТРК – Лиханов Николай Владимирович, Игнатов Игорь Витальевич. Тел. +7 (4872) 56-53-82, 36-33-02. Электронная почта: nick@tula.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .