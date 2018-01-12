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НОВОСТИ | Общество



12.01.2018 11:03 В новомосковском клубе глухих сделают долгожданный ремонт
Надежда Долгих

В новомосковском клубе глухих сделают долгожданный ремонт

| фото |
Ветхое и разрушающееся, это здание служит вторым домом глухим из шести районов. Штукатурки на стенах почти не осталось, свет сюда не проникает вовсе, а проводка грозит загореться в любой момент.

Здание находится в аварийном состоянии, сильнее всего от времени пострадали крыша и электропроводка. Пожарные давно запретили использовать большое количество электроприборов одновременно. Кроме того, батареи почти не прогревают здание, и в холодное время года членам клуба на собраниях приходится оставаться в верхней одежде. Что уж и говорить про разрушающиеся стены и скудность обстановки внутри помещения.

Как рассказала сурдопереводчик Новомосковского отделения Всероссийского общества глухих Наталья Лутовинова, «нам передали его в 63-м году, без окон и дверей. Глухие сами восстанавливали своими силами. До перестройки тут еще крылечки, крыши ремонтировали, но после перестройки никто и ничем нам уже не помогал».

Под аварийной крышей этого клуба регулярно собираются 150 человек. Уместиться сразу всем не удается, поэтому приезжают по очереди и в разное время. Место встреч этим людям просто необходимо, ведь здесь они общаются, делятся новостями и находят друзей. Многие даже познакомились в клубе со своими супругами.

По словам члена Новомосковского отделения Всероссийского общества глухих Светланы Светлаковой, «клуб очень важен глухим, мы все приходим, общаемся, проводим разные мероприятия, играем в шашки, шахматы, поле чудес, отмечаем все праздники, проводим конкурсы».

«Я сама из Узловой, но всегда приезжаю сюда, в Новомосковск. Другого места нет, где мы могли бы собираться, а здесь можем и пообщаться, и новости узнать», - подтверждает Любовь Елисеева.

С просьбой о ремонте здания довоенной постройки члены клуба обращались в местную администрацию. Однако за дело взялись жители соседнего дома и направили просьбу о решении этого вопроса губернатору региона Алексею Дюмину. Ее озвучили на оперативном совещании в правительстве Тульской области, и дело сдвинулось с мертвой точки.

«У вас крупный промышленный центр, у вас сосредоточены крупнейшие химические и другие предприятия. Два миллиона рублей вы находите в ближайшее время и приступаете к ремонтным работам», - сказал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Процесс по решению этого вопроса уже запущен, администрация новомосковского района начала искать спонсора и готовить документы, необходимые для ремонта. По словам сотрудника клуба, часть правоустанавливающих бумаг была утеряна и теперь неизвестно, кому здание принадлежит. Как бы то ни было, ремонт должны завершить в течение двух с половиной месяцев, и клуб глухих обретет новый, светлый и теплый дом.













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