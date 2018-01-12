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12.01.2018 10:29 По поручению губернатора в Туле бассейн сделают доступным для детей-инвалидов Вести-Тула





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«Нам вообще запретили посещать бассейн. Когда мы начали говорить, что нарушаются права инвалидов, нас никто не слушал», - рассказала Марина Боталова.



«Мы этим вопросом занялись уже до Нового года, предпроектные моменты есть, - сообщил глава администрации Тулы Евгений Авиловю - Там необходимо организовать ребенка на второй этаж, переделать туалеты. Думаю, в марте-апреле все эти моменты завершим».



«Евгений Васильевич сделает всё, чтобы в бассейне было комфортно для детей с ограниченными возможностями. С руководством ФОКа беседу провели. Тренер, который занимался с детьми, вернётся», - резюмировал губернатор Алексей Дюмин.



Алексей Дюмин поставил точку в конфликте родителей детей-инвалидов и дирекции спортивной школы. На приёме граждан о проблемах в секции плавания для детей-инвалидов главе региона рассказала мама одного из воспитанников. Бассейн, в котором занимался ее ребенок, не прошел аттестацию по «Доступной среде», но вместо того, чтобы доработать помещения, дирекция пошла по пути наименьшего сопротивления. Губернатор такое решение не одобрил.«Нам вообще запретили посещать бассейн. Когда мы начали говорить, что нарушаются права инвалидов, нас никто не слушал», - рассказала Марина Боталова.«Мы этим вопросом занялись уже до Нового года, предпроектные моменты есть, - сообщил глава администрации Тулы Евгений Авиловю - Там необходимо организовать ребенка на второй этаж, переделать туалеты. Думаю, в марте-апреле все эти моменты завершим».«Евгений Васильевич сделает всё, чтобы в бассейне было комфортно для детей с ограниченными возможностями. С руководством ФОКа беседу провели. Тренер, который занимался с детьми, вернётся», - резюмировал губернатор Алексей Дюмин.





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