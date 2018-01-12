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12.01.2018 09:44 Что будет с тульским рынком недвижимости? София Гафарова





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На их фоне старые постройки проигрывают по соотношению цена-качество. Отсюда на вторичном рынке предложения превысили спрос. Как рассказала кандидат экономических наук, доцент кафедры «Финансы и менеджмент» ТулГУ Анна Ермоленко, «даже в Советском и Центральном районах спрос упал. У населения нет достаточной суммы свободных денежных средств».



В среднем цены на вторичное жилье упали на пять процентов за прошлый год. Это на руку тем, кто не может купить или платить ипотеку за квартиру в новостройке и ждать заселения, одновременно арендуя жилье. Либо тем, кто не хочет жить на окраине города, где в основном строятся новые кварталы, или просто не рискует стать дольщиком. Печальных примеров сегодня достаточно. Но уже с этого года заработала единая информационная система жилищного строительства, которая делает прозрачным процесс участия граждан в долевом строительстве. Кроме того, Минстроем в Правительство РФ направлена на согласование дорожная карта по переходу от долевого строительства к банковскому сопровождению.



Здесь риэлторы сулят рост цен на жилье в новостройках. Плюс тот же курс валюты может влиять на затраты при строительстве.



По словам президента Тульской гильдии риэлторов Алексея Сидорова, «если сейчас застройщики пользовались безвозмездно денежными средствами, то через банки им придется платить проценты, а эти расходы они будут возлагать на дольщиков».



Что же ждет нас в этом году на рынке недвижимости? Эксперты предполагают, что сохранится тенденция прошлого года. В новостройках цены будут расти, вторичное жилье, скорее всего, немного дешеветь. Хотя по динамике цен на квартиры в 2017 году видно: все весьма относительно.



Продать старое – купить новое. Такова сложившаяся тенденция рынка недвижимости последних лет. Для Тулы это особенно актуально. Как грибы у нас появляются новостройки, предлагая выгодные условия. От качества услуг тех же индивидуальных котельных, что принципиально важно для людей, до развитой инфраструктуры - детского сада и парка рядом с домом.На их фоне старые постройки проигрывают по соотношению цена-качество. Отсюда на вторичном рынке предложения превысили спрос. Как рассказала кандидат экономических наук, доцент кафедры «Финансы и менеджмент» ТулГУ Анна Ермоленко, «даже в Советском и Центральном районах спрос упал. У населения нет достаточной суммы свободных денежных средств».В среднем цены на вторичное жилье упали на пять процентов за прошлый год. Это на руку тем, кто не может купить или платить ипотеку за квартиру в новостройке и ждать заселения, одновременно арендуя жилье. Либо тем, кто не хочет жить на окраине города, где в основном строятся новые кварталы, или просто не рискует стать дольщиком. Печальных примеров сегодня достаточно. Но уже с этого года заработала единая информационная система жилищного строительства, которая делает прозрачным процесс участия граждан в долевом строительстве. Кроме того, Минстроем в Правительство РФ направлена на согласование дорожная карта по переходу от долевого строительства к банковскому сопровождению.Здесь риэлторы сулят рост цен на жилье в новостройках. Плюс тот же курс валюты может влиять на затраты при строительстве.По словам президента Тульской гильдии риэлторов Алексея Сидорова, «если сейчас застройщики пользовались безвозмездно денежными средствами, то через банки им придется платить проценты, а эти расходы они будут возлагать на дольщиков».Что же ждет нас в этом году на рынке недвижимости? Эксперты предполагают, что сохранится тенденция прошлого года. В новостройках цены будут расти, вторичное жилье, скорее всего, немного дешеветь. Хотя по динамике цен на квартиры в 2017 году видно: все весьма относительно.







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