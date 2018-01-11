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11.01.2018 19:02 Над улицей Металлистов в Туле будет «чистое небо» Вести-Тула





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Сейчас продолжаются работы по обустройству ливневой канализации. Уже проложено порядка 400 метров. Работы планируют завершить в середине февраля. К слову, ливневой канализации на улице Металлистов ранее не было. Что ещё нового мы увидим – так это проект «чистое небо» в действии.



Как рассказал заместитель главы администрации города Тулы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Роман Мурзин, «есть такая система, она широко реализуется во многих европейских городах, в столице нашей родины - это «чистое небо». Здесь будет тоже чистое небо, потому что подземная кабельная канализация уже проложена. Все кабели будут уложены в кабель-каналы, которые находятся под землёй».



Реализация проекта «Тульская набережная» в самом разгаре. Близится к завершению первый этап реконструкции улицы Металлистов. Проложены и подведены все необходимые системы жизнеобеспечения: сети электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Суммарно на это уже потрачено 273 миллиона рублей, для завершения первого этапа потребуется ещё около 80-ти.Сейчас продолжаются работы по обустройству ливневой канализации. Уже проложено порядка 400 метров. Работы планируют завершить в середине февраля. К слову, ливневой канализации на улице Металлистов ранее не было. Что ещё нового мы увидим – так это проект «чистое небо» в действии.Как рассказал заместитель главы администрации города Тулы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Роман Мурзин, «есть такая система, она широко реализуется во многих европейских городах, в столице нашей родины - это «чистое небо». Здесь будет тоже чистое небо, потому что подземная кабельная канализация уже проложена. Все кабели будут уложены в кабель-каналы, которые находятся под землёй».





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