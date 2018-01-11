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11.01.2018 18:07 При двух тульских вузах создадут пять научных лабораторий Вести-Тула





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В течение двух-трех лет планируется создать пять лабораторий по различным научным направлениям, в том числе - химия, металлургия, радиоэлектроника. Но в первую очередь - композитные материалы, на них уже есть запрос от промышленности региона.



Эти научные мини-центры при тульских вузах получат грантовую поддержку со стороны областного правительства. Сейчас определяется размер гранта, речь идет о миллионах рублей. И уже в феврале будут рассмотрены проекты создания лабораторий, определены объемы финансирования.



На базе двух тульских вузов – ТулГУ и ТГПУ им. Л. Н. Толстого - в рамках образовательного проекта «Тула - научный центр» будут созданы пять научных лабораторий. К их созданию привлекут пятерых ученых с мировым именем. Рассмотрением их кандидатур займутся представители тульских вузов, крупных промышленных предприятий и правительства региона.В течение двух-трех лет планируется создать пять лабораторий по различным научным направлениям, в том числе - химия, металлургия, радиоэлектроника. Но в первую очередь - композитные материалы, на них уже есть запрос от промышленности региона.Эти научные мини-центры при тульских вузах получат грантовую поддержку со стороны областного правительства. Сейчас определяется размер гранта, речь идет о миллионах рублей. И уже в феврале будут рассмотрены проекты создания лабораторий, определены объемы финансирования.

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