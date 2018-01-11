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11.01.2018 17:54 Боксёры из Тулы взяли большинство первых мест на юношеском первенстве области Вести-Тула





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Большинство первых мест – семь – завоевали представители различных спортивных школ и клубов областного центра. На одну награду высшей пробы меньше оказалось у хозяев ринга – представителей Щёкинского района. Всего было разыграно 19 комплектов медалей.



В спортивном клубе «Витязь» в посёлке Первомайском завершилось первенство Тульской области по боксу среди юношей 13-14 лет. Награды и путёвки на первенство Центрального федерального округа, которое в конце февраля пройдёт в Донском, оспаривали более 60 спортсменов.Большинство первых мест – семь – завоевали представители различных спортивных школ и клубов областного центра. На одну награду высшей пробы меньше оказалось у хозяев ринга – представителей Щёкинского района. Всего было разыграно 19 комплектов медалей.

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