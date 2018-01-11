НОВОСТИ







11.01.2018 17:15 Вкусные тульские бренды будут презентованы в Австрии Вести-Тула





| фото |



За последние 20 лет количество туристов выросло с 16 тысяч человек до 650 тысяч. Но на этом останавливаться не собираются. Для дальнейшего продвижения губернии в 14-ти районных центрах разработают логотипы, по которым эти населенные пункты будут узнаваемы на любых выставках и форумах. А печатный пряник, возможно, попадет в список объектов ЮНЕСКО.



Как сообщил Аллахвердов, «в январе тульские бренды будут презентованы в Австрии на туристической выставке, основным гастрономическим символом которой станет тульский пряник. Министру по туризму Австрии будет презентован пряник в форме футбольного мяча в преддверии FIFA. На стенде будет дегустация и пряников, и пастилы, которые будут основными гастрономическими брендами РФ. То же самое мы сделаем в Сербии, в первом квартале этого года».



Тульская область по версии поисковой системы Яндекс вошла в топ-10 самых популярных территорий России, а в рейтинг ста отечественных брендов попали семь представителей региона. Тульский пряник занял седьмую позицию. Об этом рассказал сегодня журналистам на пресс-конференции председатель комитета Тульской области по развитию туризма Владимир Аллахвердов.За последние 20 лет количество туристов выросло с 16 тысяч человек до 650 тысяч. Но на этом останавливаться не собираются. Для дальнейшего продвижения губернии в 14-ти районных центрах разработают логотипы, по которым эти населенные пункты будут узнаваемы на любых выставках и форумах. А печатный пряник, возможно, попадет в список объектов ЮНЕСКО.Как сообщил Аллахвердов, «в январе тульские бренды будут презентованы в Австрии на туристической выставке, основным гастрономическим символом которой станет тульский пряник. Министру по туризму Австрии будет презентован пряник в форме футбольного мяча в преддверии FIFA. На стенде будет дегустация и пряников, и пастилы, которые будут основными гастрономическими брендами РФ. То же самое мы сделаем в Сербии, в первом квартале этого года».





Читать @gtrktula

















