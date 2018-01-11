|
|
|
|11.01.2018 16:11 Членов Общественной палаты Тульской области научат наблюдать за предвыборным процессом
|Вести-Тула
С 31 января избиратели могут подать заявление для голосования по месту нахождения. Сегодня в Туле прошла презентация учебного класса информационного центра Избирательной комиссии Тульской области. Обучение пройдут члены Общественной палаты, которые будут наблюдать за предвыборным процессом.
В этом году выборы президента пройдут без досрочного голосования. Для подачи заявления можно обратиться в любую территориальную избирательную комиссию или в МФЦ, а также через сайт Госуслуг. Обязательное условие - иметь при себе паспорт. 18 марта в день голосования избиратель уже будет в списках того участка, где ему удобно голосовать. По месту проживания в списке его уже не будет.
Также на презентации был продемонстрирован новый Комплекс обработки избирательных бюллетеней. Председатель Избирательной комиссии Тульской области Сергей Костенко сообщил, что «50% участков на территории Тулы закрываются комплексами обработки бюллетеней. По сути это сканеры. Бюллетень, который туда попал, уже просчитан».
|
|