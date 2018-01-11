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11.01.2018 16:11 Членов Общественной палаты Тульской области научат наблюдать за предвыборным процессом Вести-Тула





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В этом году выборы президента пройдут без досрочного голосования. Для подачи заявления можно обратиться в любую территориальную избирательную комиссию или в МФЦ, а также через сайт Госуслуг. Обязательное условие - иметь при себе паспорт. 18 марта в день голосования избиратель уже будет в списках того участка, где ему удобно голосовать. По месту проживания в списке его уже не будет.



Также на презентации был продемонстрирован новый Комплекс обработки избирательных бюллетеней. Председатель Избирательной комиссии Тульской области Сергей Костенко сообщил, что «50% участков на территории Тулы закрываются комплексами обработки бюллетеней. По сути это сканеры. Бюллетень, который туда попал, уже просчитан».



С 31 января избиратели могут подать заявление для голосования по месту нахождения. Сегодня в Туле прошла презентация учебного класса информационного центра Избирательной комиссии Тульской области. Обучение пройдут члены Общественной палаты, которые будут наблюдать за предвыборным процессом.В этом году выборы президента пройдут без досрочного голосования. Для подачи заявления можно обратиться в любую территориальную избирательную комиссию или в МФЦ, а также через сайт Госуслуг. Обязательное условие - иметь при себе паспорт. 18 марта в день голосования избиратель уже будет в списках того участка, где ему удобно голосовать. По месту проживания в списке его уже не будет.Также на презентации был продемонстрирован новый Комплекс обработки избирательных бюллетеней. Председатель Избирательной комиссии Тульской области Сергей Костенко сообщил, что «50% участков на территории Тулы закрываются комплексами обработки бюллетеней. По сути это сканеры. Бюллетень, который туда попал, уже просчитан».





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