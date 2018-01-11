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11.01.2018 15:25 В Туле шестимесячный ребенок утонул в ванне Вести-Тула





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Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Выясняются все обстоятельства трагедии.









В Туле шестимесячный ребенок утонул в ванне. По предварительным данным, 8 января в одной из квартир Ленинского района во время купания шестимесячного ребенка мать на несколько минут оставила без присмотра, а вернувшись, обнаружила младенца без признаков жизни.Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Выясняются все обстоятельства трагедии.

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