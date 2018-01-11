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НОВОСТИ | Общество



11.01.2018 13:03 Музей Порфирия Крылова отмечает 20-летие
Татьяна Голубова



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Самым дорогим местом на земле для Порфирия Никитича Крылова был родной Тульский край, с любовью воспетый им в самых разных жанрах и сюжетах. Творческое наследие художника насчитывает более тысячи произведений, подаренных Туле самим автором и его семьей. Некоторые из них на юбилейной выставке можно увидеть впервые.

«Экспозиция представляет интерес для всех любителей, ценителей искусства. Мы выставили работы, которые раньше не показывали. Например, ранние работы, мало кто видел», - говорит заведующая музеем Крылова Ольга Кузнецова.

По стопам отца пошел и сын – Андрей Крылов - Заслуженный художник России, график, живописец, один из ведущих мастеров советского сатирического рисунка. Его творчество продолжает лучшие традиции реалистической школы.

Узнаваемость, реалистичность изображенного на картинах, очевидна с первого взгляда. Особенно в деталях, любовно выписанных автором. Семьдесят работ мастера можно будет увидеть до конца января.
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