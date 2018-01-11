НОВОСТИ | Общество







11.01.2018 12:47 Могилевский сквер ждет масштабное обновление "Вести-Тула"





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Часть работ уже выполнена, в этом году запланирована укладка новой тротуарной плитки, посадка деревьев, многолетних цветов, реконструкция ограждения со стороны проспекта Ленина и улицы Рязанской, установкой декоративной арки в правой части сквера, другие работы. В течение пяти лет со дня передачи объекта ответственность за качество будет нести концессионер.





В этом году благоустройство Могилевского сквера будет продолжено в рамках концессионного соглашения, впервые используемого администрацией Тулы для реконструкции муниципального имущества. Общий объем инвестиций, в том числе в создание объектов муниципальной собственности на территории Могилевского сквера, составит не менее 14,5 млн. рублей.Часть работ уже выполнена, в этом году запланирована укладка новой тротуарной плитки, посадка деревьев, многолетних цветов, реконструкция ограждения со стороны проспекта Ленина и улицы Рязанской, установкой декоративной арки в правой части сквера, другие работы. В течение пяти лет со дня передачи объекта ответственность за качество будет нести концессионер.

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