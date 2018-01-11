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11.01.2018 12:40 В деле об отравлении детей в Белеве поставлена точка "Вести-Тула"





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Суд установил, что в учреждении не соблюдались санитарные нормы, блюда готовились с нарушениями, уборка на кухне и в столовой проводилась не тщательно.



Районным судом Белева виновными признаны: бывший директор центра Елена Филимонова, ей назначен штраф - 20 тысяч рублей. Также признана виновной медицинская сестра учреждения Елена Сергеева. Она обязана теперь выплатить штраф - 15 тысяч рублей.







Поставлена точка в уголовном деле об отравлении детей в Белеве. Инцидент произошел в феврале 2016. Тринадцать воспитанников социально-реабилитационного центра заболели кишечной инфекцией.Суд установил, что в учреждении не соблюдались санитарные нормы, блюда готовились с нарушениями, уборка на кухне и в столовой проводилась не тщательно.Районным судом Белева виновными признаны: бывший директор центра Елена Филимонова, ей назначен штраф - 20 тысяч рублей. Также признана виновной медицинская сестра учреждения Елена Сергеева. Она обязана теперь выплатить штраф - 15 тысяч рублей.

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