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11.01.2018 12:30 Эхо войны всколыхнуло Алексин "Вести-Тула"





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Спасатели предупреждают: подобные находки опасны для жизни, поэтому, обнаружив их, не подходите близко, немедленно сообщайте о них в полицию или службу спасения. Звоните по городскому телефону - "01" или с мобильного - "112" и "101".





На улице Энгельса в Алексине была обнаружена граната времен Великой Отечественной войны.Спасатели предупреждают: подобные находки опасны для жизни, поэтому, обнаружив их, не подходите близко, немедленно сообщайте о них в полицию или службу спасения. Звоните по городскому телефону - "01" или с мобильного - "112" и "101".

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