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11.01.2018 12:20 В 2017 году в Тульскую область привлечено свыше 1,5 млрд. рублей "Вести-Тула"





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Подводя итоги 2017 года, министр сообщил, что в регион удалось привлечь свыше 1,5 млрд. рублей. Это позволило области выйти на 4-е место в России по объему средств, привлеченных из федерального Фонда развития промышленности.



Также в ходе прямой линии были обозначены приоритетные задачи на 2018 год. Среди них - запуск трех отраслевых электронных площадок по продвижению продукции и услуг региональных промышленных предприятий. Это позволит стимулировать розничный спрос на тульские изделия.





В наступившем году в Тульской области откроется ряд промышленных производств. Министр промышленности и топливно-энергетического комплекса региона Дмитрий Ломовцев провел прямую линию и ответил на вопросы жителей области.Подводя итоги 2017 года, министр сообщил, что в регион удалось привлечь свыше 1,5 млрд. рублей. Это позволило области выйти на 4-е место в России по объему средств, привлеченных из федерального Фонда развития промышленности.Также в ходе прямой линии были обозначены приоритетные задачи на 2018 год. Среди них - запуск трех отраслевых электронных площадок по продвижению продукции и услуг региональных промышленных предприятий. Это позволит стимулировать розничный спрос на тульские изделия.

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