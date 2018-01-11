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НОВОСТИ | Общество



11.01.2018 12:01 Главную площадь поселка Первомайский украсила конная пара
Алина Фурсенко



| фото |
На Рождество принято желать благополучия и счастья. И как горох, весь поселок высыпал на площадь вместе встречать православный праздник с песнями, играми, танцами и угощениями.

Чай или безалкогольный глинтвейн на выбор, а к нему пирожное. Аппетит под елочкой разыгрывается, но жители Первомайского об угощении беспокоиться не привыкли – в праздники на главной площади не только весело, но и хлебосольно. Причем, бесплатно. Об этом позаботилось градообразующее предприятие.

За несколько лет социальные расходы компании «Щекиноазот» составили более 200 млн. руб. И сам поселок Первомайский за последние годы заметно преобразился. «Нам была оказана помощь в восстановлении пруда. Отремонтирован Дом спорта, услугами которого пользуются жители всего поселка. Для наших детей устраиваются новогодние утренники в ДК. В этом году была смонтирована линия въезда в поселок, электроснабжение. При въезде в поселок новые столбы освещения и новые тротуары», - рассказывает глава администрации поселка Первомайский Ирина Шепелева.

И особенный праздничный подарок от предприятия появился под елкой на новый год – светодиодная композиция – карета, запряженная лошадьми. Впрочем, большинство жителей поселка и есть те, благодаря кому возможны все праздники и подарки – работники и ветераны «Щекиноазота». Каждый праздник они не остаются без подарков. Не забыты и дети Щекинского района. Для них тоже – подарки и веселые утренники. Праздников в году конечно, меньше, чем будней, но все-таки и они могут стать светлей, если кто-то о тебе заботится.


















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