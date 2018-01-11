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11.01.2018 11:47 Безопасен ли лёд на тульских водоемах? Анастасия Октябрьская





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«Мы пробурили лунку. Сейчас будем смотреть безопасный лёд или нет. У нас есть специальная измерительная палочка. 10 см толщина льда. В принципе безопасно для нахождения небольшой группы людей. 3-4-5 человек могут спокойно находиться на одном месте», - говорит государственный инспектор по маломерным судам ГУ МЧС России по Тульской области Сергей Верхокамкин.



Но честно признаться, и с такой толщиной лёд под ногами местами трещит. Специалисты говорят – «ходит», в этом нет ничего опасного. Для сравнения на новогодние праздники толщина льда здесь на Воронке была всего 3-4 сантиметра. И то находились смельчаки. Когда «можно» выходить на лёд, каждый для себя определяет сам. ГИМС как Минздрав может разве что предупредить. А вот стоит ли ради небольшого улова лишний раз рисковать своей жизнью – решать самому рыбаку.

Эта зима подвела не только лыжников и сноубордистов, но и рыбаков. Считай половина её календарного времени позади, а лёд на тульских водоёмах только-только встал. И то только на закрытых – на прудах и озёрах. Вода на реках ещё не схватилась морозом. Немудрено, ведь минусовая температура держится всего пару дней. Мы отправились проверить безопасность излюбленного тульскими рыбаками места - водохранилища реки Воронки.«Мы пробурили лунку. Сейчас будем смотреть безопасный лёд или нет. У нас есть специальная измерительная палочка. 10 см толщина льда. В принципе безопасно для нахождения небольшой группы людей. 3-4-5 человек могут спокойно находиться на одном месте», - говорит государственный инспектор по маломерным судам ГУ МЧС России по Тульской области Сергей Верхокамкин.Но честно признаться, и с такой толщиной лёд под ногами местами трещит. Специалисты говорят – «ходит», в этом нет ничего опасного. Для сравнения на новогодние праздники толщина льда здесь на Воронке была всего 3-4 сантиметра. И то находились смельчаки. Когда «можно» выходить на лёд, каждый для себя определяет сам. ГИМС как Минздрав может разве что предупредить. А вот стоит ли ради небольшого улова лишний раз рисковать своей жизнью – решать самому рыбаку.











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