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11.01.2018 11:29 Жители центра Тулы страдают от бездорожья Татьяна Смирнова





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Раиса Петровна на улицу Розы Люксембург переехала в 1960-х годах к родителям мужа. Говорит - дорога и тогда была грунтовая. Но хотя бы ровная. Сейчас же поход за водой - приключение, исход которого неизвестен. Старикам передвигаться по таким направлениям ой как нелегко. Пару лет назад забрезжил свет в конце тоннеля. Дороги в этом районе начали ремонтировать. Но дальше улицы Шишкиной, пересекающейся со злополучной Розой Люксембург, дело не пошло. Асфальт закончился ровно на перекрестке.



Действительно, за последние несколько лет микрорайон «Подъячье», к которому и относится улица Розы Люксембург, практически весь отремонтирован. Но с учетом основных принципов - наличие общественного транспорта, интенсивный трафик движения и дорога должна быть связующей артерии между микрорайонами.



Как заявил начальник главного управления администрации города Тулы по Центральному территориальному округу Александр Ёлкин, «…данная улица к этим категориям не относится. Количество благополучателей там меньше, чем на других улицах. Но тем не менее, в этом году отсыпем асфальтогранулянтом. В 2019-ом улица войдет в план ремонта щебеночного покрытия».



Жителям остается только ждать и надеяться на чудо. Своих средств пенсионеры явно не найдут. Дорога, водопровод и газ - остаются лишь голубой мечтой для жителей центра областной столицы.

Даже страшно представить, как приходится здесь передвигаться в весеннюю распутицу или во время дождя. До Кремля рукой подать - десять минут пешком. Условия же - как в средневековье. Печное отопление, вода из колонки. А дорога - самое главное средство сообщения и передвижения - в принципе отсутствует. «С 2012 года обращались в администрацию. Все письма сохранены. Нам отвечают: включены в план работ. Но ничего не делается», - возмущаются жители.Раиса Петровна на улицу Розы Люксембург переехала в 1960-х годах к родителям мужа. Говорит - дорога и тогда была грунтовая. Но хотя бы ровная. Сейчас же поход за водой - приключение, исход которого неизвестен. Старикам передвигаться по таким направлениям ой как нелегко. Пару лет назад забрезжил свет в конце тоннеля. Дороги в этом районе начали ремонтировать. Но дальше улицы Шишкиной, пересекающейся со злополучной Розой Люксембург, дело не пошло. Асфальт закончился ровно на перекрестке.Действительно, за последние несколько лет микрорайон «Подъячье», к которому и относится улица Розы Люксембург, практически весь отремонтирован. Но с учетом основных принципов - наличие общественного транспорта, интенсивный трафик движения и дорога должна быть связующей артерии между микрорайонами.Как заявил начальник главного управления администрации города Тулы по Центральному территориальному округу Александр Ёлкин, «…данная улица к этим категориям не относится. Количество благополучателей там меньше, чем на других улицах. Но тем не менее, в этом году отсыпем асфальтогранулянтом. В 2019-ом улица войдет в план ремонта щебеночного покрытия».Жителям остается только ждать и надеяться на чудо. Своих средств пенсионеры явно не найдут. Дорога, водопровод и газ - остаются лишь голубой мечтой для жителей центра областной столицы.











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