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11.01.2018 11:14 В регионе участились случаи гибели людей на железной дороге Алексей Еремин





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Спустя три дня после официального заявления о пропаже, в полиции подтвердили его гибель. Трагедия произошла на станции «Криволучье» в 6:30 утра. Молодой человек попал под колеса проходящего дизеля. Сейчас по данному факту проводится проверка. Как рассказала старший помощник руководителя Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ Елена Марковская, «…выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение».



Тренер тульского мини-футбольного клуба «Луч», игроком которого многие годы и являлся Мартынковский, показывает нам последний трофей завоёванный командой вместе с Антоном. «Для нас это шок, это очень большая утрата», - говорит Олег Тер-Данилов.



Стоит отметить, что несчастный случай, произошедший с тульским футболистом, стал одним из трёх таких ЧП уже в этом году. Несколькими часами ранее в тот же день на той же станции под колёсами пригородного поезда оказался 52-летний туляк, мужчина остался жив. Ещё один аналогичный случай произошёл накануне – погибла 17 летняя девушка. По словам заместителя начальника Московской железной дороги по Тульскому территориальному управлению, заслуженного работника транспорта РФ Александра Потапенко, «…все три случаи произошли не в местах переходов и не вблизи пассажирских платформ».



В прошлом году под колёсами составов в Тульской области погибли 20 человек. Чтобы остановить поезд нужно время. Его тормозной путь может превышать тысячу метров, чтобы остановить жизнь – одно мгновение.





Антона Мартынковского искали всем миром. Он пропал в Туле накануне Рождества. Спортсмен вышел из дома без документов и мобильного телефона. Последний раз Антона видели на улице Металлургов в городе оружейников.Спустя три дня после официального заявления о пропаже, в полиции подтвердили его гибель. Трагедия произошла на станции «Криволучье» в 6:30 утра. Молодой человек попал под колеса проходящего дизеля. Сейчас по данному факту проводится проверка. Как рассказала старший помощник руководителя Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ Елена Марковская, «…выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение».Тренер тульского мини-футбольного клуба «Луч», игроком которого многие годы и являлся Мартынковский, показывает нам последний трофей завоёванный командой вместе с Антоном. «Для нас это шок, это очень большая утрата», - говорит Олег Тер-Данилов.Стоит отметить, что несчастный случай, произошедший с тульским футболистом, стал одним из трёх таких ЧП уже в этом году. Несколькими часами ранее в тот же день на той же станции под колёсами пригородного поезда оказался 52-летний туляк, мужчина остался жив. Ещё один аналогичный случай произошёл накануне – погибла 17 летняя девушка. По словам заместителя начальника Московской железной дороги по Тульскому территориальному управлению, заслуженного работника транспорта РФ Александра Потапенко, «…все три случаи произошли не в местах переходов и не вблизи пассажирских платформ».В прошлом году под колёсами составов в Тульской области погибли 20 человек. Чтобы остановить поезд нужно время. Его тормозной путь может превышать тысячу метров, чтобы остановить жизнь – одно мгновение.











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