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НОВОСТИ | Общество



11.01.2018 10:52 Тульская молодежь вошла в число самых перспективных кадров России
Виталий Моторин



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Форум, посвященный управленческому образованию, место где, соревнуются молодые руководители со всей страны, площадка где они могут зарекомендовать себя на федеральном уровне - все это вместе и приставляет собой всероссийский конкурс управленцев «Лидеры России».

Более 200 тысяч участников со всей страны - именно столько заявок было подано на первый федеральный этап конкурса. До полуфиналов, проходящих в эти дни, пройдя жесточайший отбор, добралось чуть больше процента две с половиной тысячи. Семеро из них из Тульской области. «Мы прошли тесты по географии, истории России, литературе. Были и тесты вербальных способностей», - рассказывает участников конкурса «Лидеры России» от Тульской области Константин Шичанин.

Найти лидеров будущего работающих в новой формации - вот основная задача этого конкурса. Помогать участникам будут 60 уже действующих управленцев из числа руководства страны и регионов. Один из наставников - губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Он уже успел пообщаться с командой нашего региона. По его словам, «…на территории Тульской области успешно работают, как отечественные, так и зарубежные инвесторы. Они нуждаются в кадрах, понимающих специфику российской экономики и экономики региона».

Многие из участников уже успешно руководят своим бизнесом, производствами на предприятиях и общественными организациями. Здесь они представили свои проекты. От города-героя Тулы «Атлас поисковика», где будут обозначены памятные для региона и страны объекты военной истории. Как рассказала руководитель тульского областного комитета Российского союза молодежи Юлия Королева, «…в некоторых регионах уже есть подобные справочники, но они не аккумулируют всю информацию. Данный атлас позволит объединить все усилия поисковых отрядов, работающих в нашей стране».

Эти молодые люди в ближайшем будущем пополнят кадровый резерв страны. А возможно и станут теми самыми управленцами нового поколения. Как рассказал первый заместитель главы Администрации Президента России Сергей Кириенко, «когда мы приступили к реализации этого поручения Владимира Владимировича Путина, то не предполагали, какое количество настолько сильных и профессиональных участников примут активное участие».

Дальше отбор будет еще усложняться. В полуфинале ждут всего 300 человек, которые получат практически неограниченные возможности для образования и карьерного роста
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