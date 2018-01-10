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|10.01.2018 18:57 Алексей Дюмин стал наставником на конкурсе «Лидеры России»
|Вести-Тула
Всероссийский конкурс «Лидеры России», посвященный управленческому образованию, где соревнуются молодые руководители со всей страны, проходит в Москве. На этой площадке и начинающие, и опытные управленцы могут зарекомендовать себя на федеральном уровне. Найти лидеров будущего, работающих в новой формации - вот основная задача форума. Помогать участникам будут 60 уже действующих управленцев из числа руководства страны и регионов.
Один из наставников - губернатор Тульской области Алексей Дюмин. По его словам, «чтобы страна динамично развивалась, нужны новые лидеры, новые управленцы, которые войдут в различные отрасли и будут принимать смелые решения, вести за собой, делать нешаблонные действия. Мир меняется, модернизируется экономика, приходят новые технологии – нам всем надо постоянно учиться, идти в ногу со временем. Тульская область востребована в новых лидерах, новых управленцах».
Многие из участников уже успешно руководят своим бизнесом, производствами на предприятиях или общественными организациями. На конкурсе они представили свои проекты. От Тулы – «Атлас поисковика», где будут обозначены памятные для региона и страны объекты военной истории. Эти молодые люди в ближайшем будущем пополнят кадровый резерв страны, а, возможно, и станут теми самыми управленцами нового поколения.
Как рассказал первый заместитель главы Администрации Президента России Сергей Кириенко, «когда мы приступили к реализации этого поручения Владимира Владимировича Путина, то не предполагали, какое количество настолько сильных и профессиональных участников примут активное участие. Первоначально предполагалось, что в конкурсе примут участие не более 10 тысяч человек. Во вступительном ролике вы видели, что стартовых заявок оказалось 200 тысяч. Нам пришлось ужесточить задания».
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