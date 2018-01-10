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10.01.2018 18:57 Алексей Дюмин стал наставником на конкурсе «Лидеры России» Вести-Тула





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Один из наставников - губернатор Тульской области Алексей Дюмин. По его словам, «чтобы страна динамично развивалась, нужны новые лидеры, новые управленцы, которые войдут в различные отрасли и будут принимать смелые решения, вести за собой, делать нешаблонные действия. Мир меняется, модернизируется экономика, приходят новые технологии – нам всем надо постоянно учиться, идти в ногу со временем. Тульская область востребована в новых лидерах, новых управленцах».



Многие из участников уже успешно руководят своим бизнесом, производствами на предприятиях или общественными организациями. На конкурсе они представили свои проекты. От Тулы – «Атлас поисковика», где будут обозначены памятные для региона и страны объекты военной истории. Эти молодые люди в ближайшем будущем пополнят кадровый резерв страны, а, возможно, и станут теми самыми управленцами нового поколения.



Как рассказал первый заместитель главы Администрации Президента России Сергей Кириенко, «когда мы приступили к реализации этого поручения Владимира Владимировича Путина, то не предполагали, какое количество настолько сильных и профессиональных участников примут активное участие. Первоначально предполагалось, что в конкурсе примут участие не более 10 тысяч человек. Во вступительном ролике вы видели, что стартовых заявок оказалось 200 тысяч. Нам пришлось ужесточить задания».



Всероссийский конкурс «Лидеры России», посвященный управленческому образованию, где соревнуются молодые руководители со всей страны, проходит в Москве. На этой площадке и начинающие, и опытные управленцы могут зарекомендовать себя на федеральном уровне. Найти лидеров будущего, работающих в новой формации - вот основная задача форума. Помогать участникам будут 60 уже действующих управленцев из числа руководства страны и регионов.Один из наставников - губернатор Тульской области Алексей Дюмин. По его словам, «чтобы страна динамично развивалась, нужны новые лидеры, новые управленцы, которые войдут в различные отрасли и будут принимать смелые решения, вести за собой, делать нешаблонные действия. Мир меняется, модернизируется экономика, приходят новые технологии – нам всем надо постоянно учиться, идти в ногу со временем. Тульская область востребована в новых лидерах, новых управленцах».Многие из участников уже успешно руководят своим бизнесом, производствами на предприятиях или общественными организациями. На конкурсе они представили свои проекты. От Тулы – «Атлас поисковика», где будут обозначены памятные для региона и страны объекты военной истории. Эти молодые люди в ближайшем будущем пополнят кадровый резерв страны, а, возможно, и станут теми самыми управленцами нового поколения.Как рассказал первый заместитель главы Администрации Президента России Сергей Кириенко, «когда мы приступили к реализации этого поручения Владимира Владимировича Путина, то не предполагали, какое количество настолько сильных и профессиональных участников примут активное участие. Первоначально предполагалось, что в конкурсе примут участие не более 10 тысяч человек. Во вступительном ролике вы видели, что стартовых заявок оказалось 200 тысяч. Нам пришлось ужесточить задания».







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