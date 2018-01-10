НОВОСТИ | Экономика







10.01.2018 16:03 В Тульской области ужесточат меры воздействия на должников по зарплате Надежда Долгих





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Как сообщил министр труда и соцзащиты региона Андрей Филиппов, «по состоянию на 25 декабря задолженность по заработной плате имеется в 54 организациях региона в общей сумме 484 миллиона рублей. За 2017 год количество должников по заработной плате сократилось на 22% или на 15 единиц, а количество работников, перед которыми есть задолженность, сократилась на 26% или на 1800 человек».



Однако сама сумма задолженности все же выросла на 9%. Увеличение связано с одним из крупнейших должников региона - ЗАО «Стальинвест», задолженность которого выросла с 53 млн. до 165. Наибольшую динамику показал Киреевский завод легких металлоконструкций, снизивший показатель почти на 40% и планирующий в январе погасить оставшиеся долги. В полном объеме уже погасили задолженность Тульский научно-исследовательский технологический институт, Товарковский сахарный завод и Тульский домостроительный комбинат.



По словам Андрея Филиппова, «в результате проведенной в 2017 году работы погашена задолженность по заработной плате в 64 организациях в общей сумме 375, 3 млн. рублей, в том числе в полном объеме - в 31 организации на сумму более 200 млн. рублей».



Результат оказался значительным, да настолько, что Тульская область в рейтинге по данному показателю среди регионов Центрального федерального округа поднялась с семнадцатой строчки на пятую. Однако губернатор региона Алексей Дюмин отметил, что этого недостаточно, и в 2018 году необходимо продолжать снижать уровень задолженности. «Если руководители организаций не понимают свою меру ответственности по выплате заработной платы работникам, то мы еще больше ужесточим все меры воздействия на данные организации», - заверил глава региона.



По-прежнему значительной - более 20 миллионов - остается задолженность в шести организациях региона. Ситуацию осложняет и то, что практически все они являются банкротами. Поэтому работа по сокращению задолженности по заработной плате в регионе еще предстоит большая.



Еженедельный мониторинг задолженности по заработной плате в Тульском регионе проводится министерством труда и социальной защиты области. Он охватывает всех работодателей региона и, согласно его результатам, в 2017-м году этот показатель снизился.Как сообщил министр труда и соцзащиты региона Андрей Филиппов, «по состоянию на 25 декабря задолженность по заработной плате имеется в 54 организациях региона в общей сумме 484 миллиона рублей. За 2017 год количество должников по заработной плате сократилось на 22% или на 15 единиц, а количество работников, перед которыми есть задолженность, сократилась на 26% или на 1800 человек».Однако сама сумма задолженности все же выросла на 9%. Увеличение связано с одним из крупнейших должников региона - ЗАО «Стальинвест», задолженность которого выросла с 53 млн. до 165. Наибольшую динамику показал Киреевский завод легких металлоконструкций, снизивший показатель почти на 40% и планирующий в январе погасить оставшиеся долги. В полном объеме уже погасили задолженность Тульский научно-исследовательский технологический институт, Товарковский сахарный завод и Тульский домостроительный комбинат.По словам Андрея Филиппова, «в результате проведенной в 2017 году работы погашена задолженность по заработной плате в 64 организациях в общей сумме 375, 3 млн. рублей, в том числе в полном объеме - в 31 организации на сумму более 200 млн. рублей».Результат оказался значительным, да настолько, что Тульская область в рейтинге по данному показателю среди регионов Центрального федерального округа поднялась с семнадцатой строчки на пятую. Однако губернатор региона Алексей Дюмин отметил, что этого недостаточно, и в 2018 году необходимо продолжать снижать уровень задолженности. «Если руководители организаций не понимают свою меру ответственности по выплате заработной платы работникам, то мы еще больше ужесточим все меры воздействия на данные организации», - заверил глава региона.По-прежнему значительной - более 20 миллионов - остается задолженность в шести организациях региона. Ситуацию осложняет и то, что практически все они являются банкротами. Поэтому работа по сокращению задолженности по заработной плате в регионе еще предстоит большая.







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