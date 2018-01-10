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10.01.2018 15:33 Главный каток Тулы закрылся на два дня Вести-Тула





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По словам руководителя фонда «Перспектива» Юлии Федосеевой, для проката уже закупили новые коньки - 20 пар поступят на каток к концу недели. Планируется, что губернский каток будет работать до 1 марта.



Главный каток Тулы, расположенный на площади Ленина, сегодня и завтра закрыт по техническим причинам. Спортивный инвентарь находится в неудовлетворительном состоянии, автоматы по продаже кофе и сладостей не работают. На устранение этих недостатков должно уйти около двух дней.По словам руководителя фонда «Перспектива» Юлии Федосеевой, для проката уже закупили новые коньки - 20 пар поступят на каток к концу недели. Планируется, что губернский каток будет работать до 1 марта.

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