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|10.01.2018 15:23 В Туле семья отравилась угарным газом
|Вести-Тула
Семья из трёх человек, в том числе четырёхлетний ребёнок, отравилась угарным газом в квартире на улице Калинина в Туле. Происшествие случилось, как было позже установлено специалистами «Тулагоргаза», в результате грубого нарушения правил эксплуатации газовых приборов.
По предварительным данным, почувствовав недомогание, 29-летний мужчина и 27-летняя женщина вызвали скорую помощь. Родители от госпитализации отказались, а вот ребенок был доставлен в больницу. В настоящее время сотрудники Следственного комитета устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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