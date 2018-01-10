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10.01.2018 13:20 Занавес студенческого театра ТулГУ вновь поднимается "Вести-Тула"





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Новая студия уже с другим составом, репертуаром и довольно нестандартной концепцией готова обучать самых инициативных студентов актерскому мастерству. Новоиспеченные актеры уже успели выступить с новогодней сказкой. На будущее планы действительно грандиозные.



«Хочется копать, хочется искать. Мы сейчас смотрим в сторону современной литературы. Например, я очень люблю Теннесси Уильямса. Очень хочется материала, который найдет отклик у молодежи. Пока мы не выбрали название театра. Хочется, чтобы оно было смысловым», - говорит режиссёр студенческого театра ТулГУ Людмила Кацеро.



Театр-студия «Риск» просуществовал 37 лет. В прошлом году он был закрыт из-за проблем с помещением и конфликта режиссера с руководством университета.Новая студия уже с другим составом, репертуаром и довольно нестандартной концепцией готова обучать самых инициативных студентов актерскому мастерству. Новоиспеченные актеры уже успели выступить с новогодней сказкой. На будущее планы действительно грандиозные.«Хочется копать, хочется искать. Мы сейчас смотрим в сторону современной литературы. Например, я очень люблю Теннесси Уильямса. Очень хочется материала, который найдет отклик у молодежи. Пока мы не выбрали название театра. Хочется, чтобы оно было смысловым», - говорит режиссёр студенческого театра ТулГУ Людмила Кацеро.









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