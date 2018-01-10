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10.01.2018 13:05 В регионе не выявлены случаи опасных инфекционных заболеваний "Вести-Тула"





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Как рассказала ведущий специалист отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Тульской области Евгения Остроухова, «…при планировании поездки в зарубежные страны необходимо уточнять у туроператора эпидемиологическую ситуацию. Чаще всего жители Российской Федерации при посещении экзотических зарубежных стран пользуются самолетами. По возвращении в Россию граждане проходят в аэропортах санитарно-карантинный контроль, измерение температуры тепловизором. На сегодняшний день на территории Тульской области не зарегистрированы случаи опасных инфекционных заболеваний».

Если в январе вы планируете сменить холода на жаркое солнце и горячий песок, то стоит ознакомиться с эпидемиологической ситуацией в мире. Чума, Зика, желтая лихорадка, малярия - эти заболевания представляют опасность в некоторых популярных туристических местах. Особенно вспышки холеры и чумы в Таиланде, Карибах, Индии, некоторых странах Африки.Как рассказала ведущий специалист отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Тульской области Евгения Остроухова, «…при планировании поездки в зарубежные страны необходимо уточнять у туроператора эпидемиологическую ситуацию. Чаще всего жители Российской Федерации при посещении экзотических зарубежных стран пользуются самолетами. По возвращении в Россию граждане проходят в аэропортах санитарно-карантинный контроль, измерение температуры тепловизором. На сегодняшний день на территории Тульской области не зарегистрированы случаи опасных инфекционных заболеваний».









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