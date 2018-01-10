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|10.01.2018 12:16 В Туле вновь выявлены факты нарушения миграционного законодательства
|"Вести-Тула"
Сотрудниками полиции в Туле выявлены факты нарушения закона в сфере миграции. Так, в Советском округе женщина поставила на учёт пять иностранных граждан, не предоставив им, по предварительным данным, фактических мест для проживания.
Подобный случай выявлен и участковыми уполномоченными отдела полиции «Ленинский», где неработающий житель одной из деревень зарегистрировал у себя в доме восьмерых иностранцев из двух государств, также не предоставив им мест для проживания. Подозреваемый признался в фиктивной постановке на учёт иностранцев. Проводится проверка всех обстоятельств происшествия.
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