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10.01.2018 12:16 В Туле вновь выявлены факты нарушения миграционного законодательства "Вести-Тула"





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Подобный случай выявлен и участковыми уполномоченными отдела полиции «Ленинский», где неработающий житель одной из деревень зарегистрировал у себя в доме восьмерых иностранцев из двух государств, также не предоставив им мест для проживания. Подозреваемый признался в фиктивной постановке на учёт иностранцев. Проводится проверка всех обстоятельств происшествия.







Сотрудниками полиции в Туле выявлены факты нарушения закона в сфере миграции. Так, в Советском округе женщина поставила на учёт пять иностранных граждан, не предоставив им, по предварительным данным, фактических мест для проживания.Подобный случай выявлен и участковыми уполномоченными отдела полиции «Ленинский», где неработающий житель одной из деревень зарегистрировал у себя в доме восьмерых иностранцев из двух государств, также не предоставив им мест для проживания. Подозреваемый признался в фиктивной постановке на учёт иностранцев. Проводится проверка всех обстоятельств происшествия.

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