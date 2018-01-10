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10.01.2018 11:44 Волшебство цирка подарило тулякам новогоднее настроение Полина Ермолаева





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Придя пораньше, в фойе можно столкнуться и со смешным и трогательным чудаком – клоуном БО, у которого непременно найдется конфетка в его волшебном колокольчике! Именно его детвора не отпускает с аренды, купая в почти взрослых овациях, а он отвечает им яркими и очень позитивными номерами.



Изюминка представления весом в три тонны – единственный в мире дрессированный носорог. Казалось бы, совсем не зимняя история, но в этом то и вся фишка! А еще забавные символы наступающего года, удивительно грациозные воздушные гимнасты и множество других сюрпризов! Сказка ожидает гостей до середины января!

Новогодняя сказка начинается не с третьим звонком, а за полчаса до представления! «Вы заходите в цирк и сразу попадаете в сказку. Поэтому мы советуем всем зрителям приходить пораньше. Хотя бы минут за 30-40, чтобы увидеть выступления цирковых студий города», - говорит директор Тульского цирка Тамара Бортникова.Придя пораньше, в фойе можно столкнуться и со смешным и трогательным чудаком – клоуном БО, у которого непременно найдется конфетка в его волшебном колокольчике! Именно его детвора не отпускает с аренды, купая в почти взрослых овациях, а он отвечает им яркими и очень позитивными номерами.Изюминка представления весом в три тонны – единственный в мире дрессированный носорог. Казалось бы, совсем не зимняя история, но в этом то и вся фишка! А еще забавные символы наступающего года, удивительно грациозные воздушные гимнасты и множество других сюрпризов! Сказка ожидает гостей до середины января!









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