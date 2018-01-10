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НОВОСТИ | Общество



10.01.2018 11:24 Придет ли в Тульскую область настоящая русская зима?
Алексей Еремин



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Новый год позади, вроде бы прошло и время чудес. Только вот погода в губернии, как говаривала кэрроловская Алиса, всё страньше и чудесатее. Ещё летом туляки радовались, что далеко не убрали зимние вещи - сейчас же картина не с точностью до наоборот, но близко к этому. Морозы идут, но небольшие и ненадолго.

Как рассказала метеоролог Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Элеонора Рева, «ожидается до -5 днём и -8 ночью. Усиление ветра».

Новогодние традиции - кататься с горок или лепить снеговиков - с такой зимой, похоже, скоро придётся менять. В пору снова становится даже не на коньки, на ролики. Если так пойдёт и дальше, магнолии зацветут через пару недель, а подснежники могут раскрыться уже к Крещению, правда без крещенских морозов.

«То, что происходит сейчас, глобальной катастрофы вызвать не может. Но перепады температуры на растениях может сказаться достаточно губительно», - говорит доцент кафедры биологии и технологий живых систем ТГПУ им. Л.Н.Толстого Наталья Медведева.

2017 год уже вошёл в историю метеонаблюдений как один из самых аномально тёплых. Фауна в регионе такое весеннее обострение переживает тоже по-разному. По словам доцента кафедры биологии и экологии ТГПУ им. Л.Н.Толстого Сергея Мамонтова, «…для отдельных видов изменение климата сказывается негативно. Но, думаю, баланс в природе будет восстановлен».

Будет ли вообще зима в наступающем году? По прогнозу синоптиков январь для жителей оружейной столицы ожидается на 1 - 1,5 градуса теплее климатической нормы. Смотрим нормы: -12 ночью, -6 днём. Вот и получается, если будет всего на градус выше – то это реальная холодина по сравнению с декабрём. Ждать похолодания осталось недолго. Зима всё-таки.
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