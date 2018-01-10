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10.01.2018 11:02 Жители региона активно поучаствовали в новогодних гуляниях "Вести-Тула"





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Основной темой совещания в правительстве региона, стали однако цифры иного характера. За 2017 год предприятия региона погасили существенную часть долгов по зарплатам. Главное достижение касается многолетнего должника - завода ТНИТИ, который полностью рассчитался со своей многомиллионной задолженностью. Но остаются и те предприятия, на которых долги по зарплатам сохраняются.



«В 2017 году погашена задолженность по заработной плате в 64 организациях Тульской области. Это почти две тысячи наших жителей. Общая сумма выплаченных долгов - 375 млн. 300 тыс. рублей. – Отметил губернатор Тульской области Алексей Дюмин. - Но этого недостаточно. Ставлю профильным министрам задачу: проблема задолженности на предприятиях Тульской области должна не только не нарастать, а планомерно решаться. Люди должны получать заработанные своим трудом деньги».



В праздничных гуляниях в областной столице принимали участие, как туляки, так и гости города. Около 7 тысяч человек посетили главную площадь в саму новогоднюю ночь. Порядка 50 тысяч человек зашли на праздничной неделе в кремль, а 15 тысяч на главный Тульский каток.Основной темой совещания в правительстве региона, стали однако цифры иного характера. За 2017 год предприятия региона погасили существенную часть долгов по зарплатам. Главное достижение касается многолетнего должника - завода ТНИТИ, который полностью рассчитался со своей многомиллионной задолженностью. Но остаются и те предприятия, на которых долги по зарплатам сохраняются.«В 2017 году погашена задолженность по заработной плате в 64 организациях Тульской области. Это почти две тысячи наших жителей. Общая сумма выплаченных долгов - 375 млн. 300 тыс. рублей. – Отметил губернатор Тульской области Алексей Дюмин. - Но этого недостаточно. Ставлю профильным министрам задачу: проблема задолженности на предприятиях Тульской области должна не только не нарастать, а планомерно решаться. Люди должны получать заработанные своим трудом деньги».











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