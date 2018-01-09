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09.01.2018 18:16 Известный в прошлом игрок тульского «Арсенала» умер на футбольном поле Вести-Тула





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В составе «Арсенала» Матюнин выступал в 1988 году, забил за сезон 26 мячей, став лучшим бомбардиром команды. После окончания игровой карьеры работал арбитром. В последнее время входил в состав президиума Московской федерации футбола, выступал за команду ветеранов. Валерий Матюнин умер сегодня утром на футбольном поле...



Сегодня в возрасте 57 лет скончался обладатель Кубка Советского Союза по футболу, известный в прошлом игрок «Арсенала» Валерий Матюнин. Помимо тульского клуба, он также защищал цвета московского «Динамо», воронежского «Факела», костромского «Спартака» и других команд.В составе «Арсенала» Матюнин выступал в 1988 году, забил за сезон 26 мячей, став лучшим бомбардиром команды. После окончания игровой карьеры работал арбитром. В последнее время входил в состав президиума Московской федерации футбола, выступал за команду ветеранов. Валерий Матюнин умер сегодня утром на футбольном поле...

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