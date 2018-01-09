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09.01.2018 17:14 В Туле нашли механизм отстранения директоров управляющих компаний Вести-Тула





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По большому счету, этот механизм раньше в Туле не использовался. И совершенно напрасно, заявил глава администрации: «Всё идёт от руководителя. Если организация не исполняет обязательства перед людьми, местной властью, то сколько этот директор будет нас тренировать? Если идёт рецидив – выходите с Жилищной инспекцией в суд, лишайте их лицензии».



Управляющим компаниям расслабиться не получится. Глава администрации Тулы Евгений Авилов сегодня на оперативном совещании призвал подчиненных не стесняться отстранять директоров неоднократно провинившихся управляющих организаций. Сделать это можно в случае, если администрация подаст официальную жалобу с такой просьбой в Государственную жилищную инспекцию.По большому счету, этот механизм раньше в Туле не использовался. И совершенно напрасно, заявил глава администрации: «Всё идёт от руководителя. Если организация не исполняет обязательства перед людьми, местной властью, то сколько этот директор будет нас тренировать? Если идёт рецидив – выходите с Жилищной инспекцией в суд, лишайте их лицензии».





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