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09.01.2018 16:42 В Богородицке сожителя женщины подозревают в убийстве сожителя её дочери
Вести-Тула

За время длинных новогодних выходных в Тульской области произошло немало преступлений

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За время длинных новогодних выходных, сообщает Следственное управление Следственного комитета, в Тульской области произошло немало преступлений. Так, 2 января в Узловой в одной из квартир женщина нанесла удар ножом в грудную клетку своему супругу. Мужчина скончался на месте.

В ночь с 5 на 6 января здесь же, в Узловой, в одном из кафе 25-летний мужчина ударил кулаком в лицо сержанта полиции и ногой в грудь старшего сержанта - женщину. Сотрудники находились при исполнении и пытались задержать этого мужчину за то, что он избил девушку.

В эту же ночь в Кимовске мужчина во время ссоры до смерти избил свою сожительницу, после чего вызвал скорую помощь. Неспокойно было и на Рождество.

Как сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Тульской области Зинаида Каминская, «следственными органами следственного комитета России по Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя Богородицкого района. Он подозревается в убийстве. По версии следствия, вечером 7 января компания распивала спиртные напитки – были мать с дочерью и их сожители. Во время ссоры сожитель матери нанес удар ножом в грудь сожителю дочери. От полученных повреждений 29-летний мужчина скончался на месте. Злоумышленник ранее судим за совершение особо тяжкого преступления».
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