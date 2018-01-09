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НОВОСТИ | Общество



09.01.2018 16:20 Прокуратура: ремонт дороги к Ильинке выполнен лишь на 50%
Вести-Тула

Прокуратура установила, что ремонт дороги к деревне Ильинка выполнен лишь на 50%

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После выхода нашего сюжета о том, что жители деревни Ильинка обратились к губернатору с мольбой о ремонте единственной дороги, за дело взялась прокуратура. Работы необходимо было завершить еще к 30 ноября, на эти цели был выделен 21 миллион рублей по программе модернизации и развитии автодорог. Однако ремонт застопорился, не успев даже начаться.

Из-за отсутствия обустроенных подъездных путей под угрозой и работа железнодорожного переезда. Жители могут остаться практически отрезанными от мира. В ходе проверки прокуратура установила, что ремонт дороги был выполнен лишь на 50%. В связи с несоблюдением сроков подрядчику «Трансдонстрой» местные власти дважды высылали претензии об уплате пени и необходимости завершить ремонт, однако они не были удовлетворены.

До настоящего времени администрацией муниципального образования «Тургеневское» Чернского района других мер, направленных на взыскание с подрядчика пени за просрочку исполнения обязательств и на обязание завершить работы, в установленном порядке не принято. В связи с этим прокуратурой Чернского района в местную администрацию внесено представление, которое находится на рассмотрении. Ситуация оставлена в прокуратуре на контроле.
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