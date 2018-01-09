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09.01.2018 16:06 Тульские коммунальщики начали год относительно спокойно Вести-Тула





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А вот тульские коммунальщики год начали относительно спокойно. Тем не менее, отключения тепло-, водо- и даже газоснабжения случались: в результате самого крупного несколько часов без тепла оставались 63 жилых дома, но в целом в различные службы туляки звонили на 77 процентов меньше, чем на прошлогодних праздниках.



По информации городской службы спасения, за новогоднюю неделю в Туле произошло более 160 дорожных аварий, в которых 15 человек пострадали и двое погибли. Жизни еще двоих туляков оборвали пожары, которых в областной столице за этот же период случилось семь.А вот тульские коммунальщики год начали относительно спокойно. Тем не менее, отключения тепло-, водо- и даже газоснабжения случались: в результате самого крупного несколько часов без тепла оставались 63 жилых дома, но в целом в различные службы туляки звонили на 77 процентов меньше, чем на прошлогодних праздниках.

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