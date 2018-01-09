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09.01.2018 13:23 Туляки на время смогли стать волшебниками Надежда Долгих





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Инициатором проекта выступило тульское общественное объединение родителей, воспитывающих детей-инвалидов «Мы вместе». «Очень важно, чтобы люди замечали детей с ограниченными возможностями здоровья. Им очень нужна помощь», - говорит руководитель общественного объединения родителей с особенными детьми «Мы вместе» Татьяна Вербицкая.



Основная идея проекта в том, чтобы «волшебники», пожелавшие сотворить небольшое чудо, смогли передать подарки лично в руки малышей и зарядиться от них жизнелюбием и стойкостью. Участники проекта отмечают: главное не подарки, а внимание, эмоции и, конечно, новые друзья. Прийти на праздник в качестве волшебников могли все желающие, и их оказалось немало - 79. Некоторые хотели порадовать не одного ребенка, а двух или трех, один из участников даже поздравил 11 детей.



Поддержали акцию и приняли в ней непосредственное участие представили министерства труда и социальной защиты Тульской области, а также министерство культуры и комитет по предпринимательству и потребительскому рынку. По словам заместителя министра - директора департамента социальной политики министерства труда и социальной защиты Тульской области Инны Щербаковой, «…важно понять всем, и взрослым, и детям, что добро, доброе дело на самом деле, рукотворно. И «волшебник», приведя сюда своего ребенка, он показывает пример милосердия, доброты.



Акция собрала тех, кто готов дарить добро и тех, кто в нем нуждается. И организаторы смогли достигнуть главного результата – счастливые улыбки и детский смех.





«Необыкновенный Новый год. Стать волшебником легко!» - это необычная благотворительная акция. Любой человек здесь мог стать волшебником. Цель - подарить радость и добро. Подарки от волшебников получили 108 детей с ограниченными возможностями. Им, как никому другому, важно знать: мечты сбываются.Инициатором проекта выступило тульское общественное объединение родителей, воспитывающих детей-инвалидов «Мы вместе». «Очень важно, чтобы люди замечали детей с ограниченными возможностями здоровья. Им очень нужна помощь», - говорит руководитель общественного объединения родителей с особенными детьми «Мы вместе» Татьяна Вербицкая.Основная идея проекта в том, чтобы «волшебники», пожелавшие сотворить небольшое чудо, смогли передать подарки лично в руки малышей и зарядиться от них жизнелюбием и стойкостью. Участники проекта отмечают: главное не подарки, а внимание, эмоции и, конечно, новые друзья. Прийти на праздник в качестве волшебников могли все желающие, и их оказалось немало - 79. Некоторые хотели порадовать не одного ребенка, а двух или трех, один из участников даже поздравил 11 детей.Поддержали акцию и приняли в ней непосредственное участие представили министерства труда и социальной защиты Тульской области, а также министерство культуры и комитет по предпринимательству и потребительскому рынку. По словам заместителя министра - директора департамента социальной политики министерства труда и социальной защиты Тульской области Инны Щербаковой, «…важно понять всем, и взрослым, и детям, что добро, доброе дело на самом деле, рукотворно. И «волшебник», приведя сюда своего ребенка, он показывает пример милосердия, доброты.Акция собрала тех, кто готов дарить добро и тех, кто в нем нуждается. И организаторы смогли достигнуть главного результата – счастливые улыбки и детский смех.







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