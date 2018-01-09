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НОВОСТИ | Общество



09.01.2018 13:07 Елена Панова: люблю свою работу за возможность творить чудеса
Елена Панова



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За что я люблю свою работу, так это за непредсказуемость и возможность творить чудеса. Ведь телевидение – это сплошная магия. Достаточно сделать нехитрые манипуляции, и машина времени уже заработала. Гигабайты отснятого материала переносят в любое мгновение. Но обо всем по порядку.

Пожалуй, одним из важных событий зимы 2017-ого стало признание работы нашей компании. Главная региональная награда «Мастер журналистики» за цикл программ «Портреты» теперь находится в стенах ГТРК «Тула».

В январе в эфире телеканалов «Россия 1» и «Россия 24» вновь появилась программа «Вести Культуры». За это время героями передачи стали многие известные представители культуры и творческие люди нашего региона. У программы появилась своя аудитория и прочное место в эфирной сетке.

Весной наша телекомпания впервые стала площадкой кастинга Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица». Беспрецедентное количество участников, больше только в столице. Прослушивания проходили с утра до глубокого вечера. В итоге, Тула попала в федеральный эфир. На съемки в Москву пригласили пятилетнюю Варвару Попельнух.

Вообще, в этом году много чего было впервые. Летом сразу два события. Открытие фотовыставки «Читающие». В ней люди разных профессий представляли свои любимые книги. А еще – совместный проект с музеем «Куликово Поле». Мы отправили в плавание реконструкции древнерусских лодок, которым присвоили имена «Евдокия» и «Елена». Получилось удачное дополнение к картинке нового музейного комплекса в Моховом.

Осенью произошло еще одно приятное событие. Материал о заброшенной усадьбе баронов фон Мекк был признан лучшим в номинации Всероссийского фестиваля «Берега». Диплом и статуэтка за первое место дополнили список наград ГТРК «Тула».

Мой 2017-ый оказался насыщенным на события. Но как кнопкой на пульте переключаемся на следующий год. Который, уверена, будет еще интереснее. Главное, оставайтесь на телеканале «Россия».
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