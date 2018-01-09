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09.01.2018 12:49 Тула - новогодняя столица России "Вести-Тула"





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Выступая 7 января на торжественной церемонии в Ханты-Мансийске заместитель губернатора автономного округа Алексей Забозлаев, сказал «…мы передаем новогоднюю эстафету жителям города Тулы. Это очень волнительный момент. Мы долго ждали праздников, встречали Деда Мороза, загадывали желания под бой Курантов. Я хочу поблагодарить всю команду, готовившую этот проект. Давайте пожелаем нашим коллегам из Тулы, чтобы встреча 2019 года прошла у них действительно ярко. Если по какой-то причине не будет хватать снега, мороза или метели, то мы с этим поможем по согласованию, конечно же, с Дедом Морозом».



Статус новогодней столицы - это не только яркие и интересные праздничные мероприятия, но и дополнительное число туристов. Уже в ближайшее время будет создан специальный оргкомитет по подготовке к событийному проекту «Тула - Новогодняя столица России».



Город оружейников стал новогодней столицей России. В этом году Тула приняла эстафету от Ханты-Мансийска. Проект реализуется Министерством культуры России с 2012 года. Необычный статус подразумевает большое количество праздничных мероприятий.Выступая 7 января на торжественной церемонии в Ханты-Мансийске заместитель губернатора автономного округа Алексей Забозлаев, сказал «…мы передаем новогоднюю эстафету жителям города Тулы. Это очень волнительный момент. Мы долго ждали праздников, встречали Деда Мороза, загадывали желания под бой Курантов. Я хочу поблагодарить всю команду, готовившую этот проект. Давайте пожелаем нашим коллегам из Тулы, чтобы встреча 2019 года прошла у них действительно ярко. Если по какой-то причине не будет хватать снега, мороза или метели, то мы с этим поможем по согласованию, конечно же, с Дедом Морозом».Статус новогодней столицы - это не только яркие и интересные праздничные мероприятия, но и дополнительное число туристов. Уже в ближайшее время будет создан специальный оргкомитет по подготовке к событийному проекту «Тула - Новогодняя столица России».











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