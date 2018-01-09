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|09.01.2018 12:12 Жители региона могут подать заявки на участие в программе «Народный бюджет»
|"Вести-Тула"
Заявки на участие в программе «Народный бюджет» 2019 года принимаются с сегодняшнего дня в Тульской области.
До 1 марта жители региона, желающие решить острую проблему с помощью собственных денег, а также бюджетных средств, могут собрать пакет документов и направить их на портал «Открытый регион».
В рамках региональной программы уже реализовано более 4000 проектов: отремонтированы и благоустроены парки, дворы, подъезды, дороги, школы, детские сады, дома культуры.
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