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09.01.2018 12:00 Около 2,5 тысяч жителей региона заболели ОРВИ в новогодние праздники "Вести-Тула"





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Однако статистика показывает, что туляки болели почти в 2,5 раза меньше, чем в последнюю неделю ушедшего года. Успокаивает в этой ситуации и то, что до эпидемического порога еще далеко.





Праздники закончились, но не у всех они удались. Особенно не повезло тем, кто в первую неделю года заболел. За это время в Тульской области было зарегистрировано почти две с половиной тысячи случаев заболеваний ОРВИ, из которых больше половины приходится на жителей региональной столицы.Однако статистика показывает, что туляки болели почти в 2,5 раза меньше, чем в последнюю неделю ушедшего года. Успокаивает в этой ситуации и то, что до эпидемического порога еще далеко.

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