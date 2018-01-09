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09.01.2018 11:43 В Ефремовском районе произошло ДТП со смертельным исходом "Вести-Тула"





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Сразу два ДТП произошло в Заокском районе. На 116-ом км трассы М-2 «Крым» столкнулись семь автотранспортных стредств: «Фольксваген», «Додж», «Хонда», «Форд», «Скания», «Ниссан» и «Хёндай». Пострадавших, к счастью, нет.



А на 113-ом км трассы М-2 «Крым» столкнулись «Шкода Октавия», «Опель» и «Тайгер. Пострадал пассажир «Опеля», житель Москвы.













Накануне в Ефремовском районе на 325-ом км трассы М-4 «Дон» столкнулись «Ауди А6», «Мерседес» и «ВАЗ». Два человека в отечественной легковушке получили травмы, несовместимые с жизнью. Пострадали водители Мереседеса и Ауди.Сразу два ДТП произошло в Заокском районе. На 116-ом км трассы М-2 «Крым» столкнулись семь автотранспортных стредств: «Фольксваген», «Додж», «Хонда», «Форд», «Скания», «Ниссан» и «Хёндай». Пострадавших, к счастью, нет.А на 113-ом км трассы М-2 «Крым» столкнулись «Шкода Октавия», «Опель» и «Тайгер. Пострадал пассажир «Опеля», житель Москвы.

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