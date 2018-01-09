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09.01.2018 10:56 Команда «ГСС» победила в чемпионате Тульской области по мини-футболу Александр Конов





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В игре за третье место «Машиностроитель» был сильнее футбольного клуба «Алексин» - 3:1. Лучшим бомбардиром турнира стал форвард «Шахтёра» Олег Порецков, забивший 19 мячей. Всего в соревнованиях приняли участие 12 коллективов.





Завершился чемпионат Тульской области по мини-футболу в формате 7 на 7. Сильнейшей командой региона стал «ГСС», победивший в решающем матче бородинский «Шахтёр-2» - 1:0.В игре за третье место «Машиностроитель» был сильнее футбольного клуба «Алексин» - 3:1. Лучшим бомбардиром турнира стал форвард «Шахтёра» Олег Порецков, забивший 19 мячей. Всего в соревнованиях приняли участие 12 коллективов.

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