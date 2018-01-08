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08.01.2018 15:29 Справиться с праздничным стрессом поможет йога София Гафарова





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Расслабляющая музыка и тибетские благовония еще больше усилят психологическое выздоровление. Во время сеанса происходит короткое отключение сознания, когда организм сбрасывает внутреннее напряжение и восстанавливается. Знатоки уверяют, что без инструктора не познать практику ума и тела, но можно попробовать начать дома.



“Нужно найти время, выключить телефоны, включить приятную музыку и лечь на пол. Вам должно быть удобно, тепло и комфортно. Для начала нужно попробовать просто полежать в состоянии полного покоя”, - говорит инструктор по йоге Татьяна Парамонова.



Кстати, полчаса йоги-нидра заменяют 4 часа полноценного сна. Но если нет возможности отдохнуть лежа, вам в помощь хатка-йога. Что значит усиление, интенсивность. Словом, этот способ придаст тонуса.

Понятно, что разовые и самостоятельные занятия бесполезны. Здесь нужен серьезный подход. Самое сложное в йоге - не сами занятия, а суметь пересилить себя и просто начать.





Помните это сладкое состояние дремоты? Когда вы между сном и явью. Вот такое состояние расслабления называют йогой-нидрой. Она применяется при избавления от психологических и физических проблем и обещает помочь от стрессов, депрессий и прочих недугов прогрессивного человечества. Как это выглядит? Нужно лечь на пол под теплое одеяло, на колени положить груз. Это вроде как способствует лучшему расслаблению ума. Голос инструктора позволит оторваться от реальности, но не провалиться в сон.Расслабляющая музыка и тибетские благовония еще больше усилят психологическое выздоровление. Во время сеанса происходит короткое отключение сознания, когда организм сбрасывает внутреннее напряжение и восстанавливается. Знатоки уверяют, что без инструктора не познать практику ума и тела, но можно попробовать начать дома.“Нужно найти время, выключить телефоны, включить приятную музыку и лечь на пол. Вам должно быть удобно, тепло и комфортно. Для начала нужно попробовать просто полежать в состоянии полного покоя”, - говорит инструктор по йоге Татьяна Парамонова.Кстати, полчаса йоги-нидра заменяют 4 часа полноценного сна. Но если нет возможности отдохнуть лежа, вам в помощь хатка-йога. Что значит усиление, интенсивность. Словом, этот способ придаст тонуса.Понятно, что разовые и самостоятельные занятия бесполезны. Здесь нужен серьезный подход. Самое сложное в йоге - не сами занятия, а суметь пересилить себя и просто начать.











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