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08.01.2018 15:08 Тулячка поделилась секретом имбирного пряника Мария Кузнецова





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Тесто для имбирных пряников мягкое и пластичное . Аккуратно переносим его на противень и в духовку на 5-7 минут. Готово. Юлия Романова начала печь в декрете. У пряничной мастерицы трое детей и выпечка стала хобби. Как говорит сама Юля, чтоб с ума не сойти. Хобби превратилось в подработку - Юлия работает на заказ. Младшие сыновья Юлии - Илюша и Глеб с энтузиазмом дегустируют и никогда не критикуют.



К украшению можно приступать на следующий день после выпечки - пряник должен затвердеть. В помощь мастерицам - трафареты и шпажка. Пряники покрывают глазурью, или айсингом. Состав простой: сахар и яичный белок. Айсинг хорошо ложится на пряник, но важно не торопиться - каждая деталь должна высохнуть. Лучший вариант упаковки - простая, но изящная коробка с прозрачной крышкой.



Храниться имбирный пряник может и два месяца - на случай, если жалко есть такую красоту. История имбирной выпечки связана с зимними торжествами, но сегодня эти пряники пекут и украшают на любые праздники.

Имбирный пряник красив ещё до выпечки - благородный цвет тесту придают специи: кроме имбиря, это и мускатный орех, и корица, и перец. Имбирному прянику - сотни лет. Когда-то рецепты хранились в тайне, а сегодня доступны каждой хозяйке. Как и формочки.Тесто для имбирных пряников мягкое и пластичное . Аккуратно переносим его на противень и в духовку на 5-7 минут. Готово. Юлия Романова начала печь в декрете. У пряничной мастерицы трое детей и выпечка стала хобби. Как говорит сама Юля, чтоб с ума не сойти. Хобби превратилось в подработку - Юлия работает на заказ. Младшие сыновья Юлии - Илюша и Глеб с энтузиазмом дегустируют и никогда не критикуют.К украшению можно приступать на следующий день после выпечки - пряник должен затвердеть. В помощь мастерицам - трафареты и шпажка. Пряники покрывают глазурью, или айсингом. Состав простой: сахар и яичный белок. Айсинг хорошо ложится на пряник, но важно не торопиться - каждая деталь должна высохнуть. Лучший вариант упаковки - простая, но изящная коробка с прозрачной крышкой.Храниться имбирный пряник может и два месяца - на случай, если жалко есть такую красоту. История имбирной выпечки связана с зимними торжествами, но сегодня эти пряники пекут и украшают на любые праздники.









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