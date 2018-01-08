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08.01.2018 14:50 Алексей Дюмин: это фильм о том, что нет ничего невозможного "Вести-Тула"





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“Это замечательная картина. – Говорит губернатор Тульской области Алексей Дюмин. – Думаю, что это фильм не о трех секундах, которые потрясли и удивили нашу страну, потрясли весь мир. Этот фильм о большем. О том, что нет ничего невозможного, как в спорте, так и в жизни. Что вера в себя, вера в победу - это ежедневный кропотливый труд коллектива и личный вклад каждого в свое любимое дело. И очень приятно, что в последнее время появляются такие фильмы, которые убедительно и наглядно показывают любовь к своей Родине, искренний патриотизм и стремление к победе”.

В тульских кинотеатрах продолжается показ премьеры «Движение вверх». Рассказ о невероятных победах советского спорта. История о легендарном триумфе сборной СССР по баскетболу на Олимпиаде в Мюнхене. В дни новогодних каникул показы идут по всей России. В основу ленты легла автобиография баскетболиста Сергея Белова. Но фильм не претендует на документальную достоверность. Это все же художественная экранизация.“Это замечательная картина. – Говорит губернатор Тульской области Алексей Дюмин. – Думаю, что это фильм не о трех секундах, которые потрясли и удивили нашу страну, потрясли весь мир. Этот фильм о большем. О том, что нет ничего невозможного, как в спорте, так и в жизни. Что вера в себя, вера в победу - это ежедневный кропотливый труд коллектива и личный вклад каждого в свое любимое дело. И очень приятно, что в последнее время появляются такие фильмы, которые убедительно и наглядно показывают любовь к своей Родине, искренний патриотизм и стремление к победе”.









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